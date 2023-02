Cruz Azul despierta y ya sin 'Potro' consigue su primer triunfo del Clausura 2023

Ya estaba todo resuelto y Cruz Azul no renunciaba a encontrar el cuarto, generaron pero no concretaron y Puebla, con más ímpetu que buen futbol, en un tiro de esquina hizo el descuento al 76' con un cabezazo de Lucas Maia que dio en el poste y entró pese al esfuerzo de Sebastián Jurado, que no jugaba desde el 7-0 que le propinó el América.