    Liga MX

    Chicote Calderón responde con burla a insultos de aficionados de Chivas

    El jugador del Necaxa fue increpado por seguidores a su salida de cambio y respondió así.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Chicote Calderón responde con burla a insultos de aficionados de Chivas

    Cristian 'Chicote' Calderón avivió más su relación de odio con aficionados de Chivas al burlarse tras recibir varios insultos en el Estadio Victoria.

    Durante el empate de Necaxa 0-0 ante Chivas, que eliminó a los Rayos de cualquier posibilidad de Liguilla, el defensa mexicano tuvo un nuevo 'enfrentamiento' con los seguidores rojiblancos.

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    La burla de 'Chicote' Calderón a fans de Chivas


    Cristian Calderón fue abucheado cada vez que tocaba el balón en el partido de Necaxa vs. Chivas, y es que en Aguascalientes hubo mayoría de fanáticos del Rebaño Sagrado que llenaron el Estadio Victoria.

    Esto provocó que el defensa tuviera otra vez los reflectores encima por su pasado con el Guadalajara con algunas presuntas indisciplinas, así como luego su fichaje con América, dond declaró amor eterno a las Águilas.

    Al momento de salir de cambio, Chicote recibió varios insultos desde la tribuna por los aficionados, mientras daba la mano a su entrenador y compañeros que le dieron la bienvenida al banquillo de suplentes.

    Justo antes de sentarse, Calderón volteó a la tribuna para hacer una seña con los dedos al enumerar los títulos conseguidos con América, dos, para terminar con una seña de cero, en alusión a los campeonato de Chivas en ese mismo tiempo.

    Video Bronca: El Chicote Calderón y el Oso González se hacen de empujones
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