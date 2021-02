“(El torneo de Chivas ha sido) irregular. No es lo que esperamos. Tenemos el tiempo para revertir esta situación. Tenemos el mismo plantel, no hubo ningún jugador que contratamos para esta campaña. Jugamos con los mismos elementos, los rivales nos conocen, hemos tenido circunstancias de COVID y eso nos afecta. No tenemos esas variantes que quisiéramos tener, pero tenemos jugadores de muy buen nivel. No hemos estado en el nivel que quisiéramos y no nos hemos podido mantener en la línea que quisiéramos”, señaló el técnico del Rebaño.