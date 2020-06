Confirma Miguel Herrera que Renato Ibarra está en venta

Ante las especulaciones de que el extremo ecuatoriano había entrenado con el plantel, Herrera confirma que no ocurrió de esa forma y que se analiza por parte de la directiva la opción de buscarle salida del equipo.

“Renato no se presentó con nosotros, la directiva lo separó del plantel y no se presentó con nosotros. Están analizando la posibilidad de vender, me ha comentado Santiago (Baños)”, añadió.