“Su frustración también hacia unos jugadores que a veces no lo comparto porque se pueden ir con un compañero que acaba de entrar y el primer error al tocar el balón no fue algo bueno y lo agarran de bajada; es complicado porque muchas veces no sabemos si tiene algo esa persona, si es algo extracancha o si está viviendo algo. Sé que debemos estar preparados para cualquier situación y manejar de la mejor manera al entrar al terreno de juego”, indicó.