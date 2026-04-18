Liga MX Comisión de Árbitros aclara polémica del VAR en el juego Atlético de San Luis vs. Pumas El organismo aseguró que el procedimiento se aplicó correctamente.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Después de la polémica que se generó en torno al VAR durante el partido entre Atlético de San Luis y Pumas, la Comisión de Árbitros salió a aclarar lo sucedido en la cabina del video arbitraje.

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A través de un comunicado el organismo detalló que no incumplieron con el reglamento y que el procedimiento fue el correcto.

“Ante versiones difundidas sobre una supuesta violación al protocolo FIFA en el partido San Luis vs Pumas, la Comisión de Árbitros aclara que no existió ninguna falta reglamentaria”

“ El protocolo VAR contempla la presencia de personal autorizado para supervisar y garantizar el cumplimiento de las Reglas de Juego”

“Dicho procedimiento se aplicó correctamente en este encuentro, sin que se registrara intervención indebida ni incumplimiento de los lineamientos establecidos por FIFA”, detalla el comunicado.

Toda la polémica se desató luego de que se evidenciara que una persona ajena ingresó a la cabina del VAR, algo que no estaría permitido, durante una decisión arbitral del juego entre San Luis y Pumas.

" Es prohibitivo por parte del IFAB, en su protocolo del VAR lo menciona. Solo las personas autorizadas pueden acceder a la sala de video, que son VAR AVAR y operador"