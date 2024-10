“Pasó con Fernando Hierro también, se hablaba que no se iba y terminó yéndose, con Matías Almeyda también, Paunovic se fue. Yo como directivo sé que hay una cláusula para que puedan rescindir el contrato, pero viéndolo fríamente a lo mejor es negocio para Chivas, pero no se te pueden ir y tirar proyectos”, mencionó Suárez.

“Por eso se le critica mucho a Chivas, por no darle oportunidad a gente que esté más comprometida. Gago ha hecho un buen trabajo entre comillas, el equipo no juega mal, Chivas no ha invertido en jugadores importantes para ganar títulos, es la realidad, pero tiene buenas promesas.