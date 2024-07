Anthony ‘Choco’ Lozano se convirtió en refuerzo estelar de Santos Laguna para el Apertura 2024; antes de su llegada a la Liga MX militó 13 años en el futbol europeo, donde pudo jugar en la Premier League, pero su fichaje con el Tottenham se cayó de último momento.

El delantero hondureño reveló en entrevista para TUDN que en 2010, cuando tenía 17 años, tenía todo listo para firmar con los Spurs, pero un tema económico hizo que se regresara de Londres y volviera al Olimpia, club en el que se formó y que tenía sus derechos.

"Honestamente sí (fue duro), no fue por cosas mías, sino del club, del Olimpia, nunca lo he hablado... pero fui con ilusión, tenía 17 años, era una prueba, supuestamente iba firmado, hice las pruebas, tenía el contrato, pero cuando se dio, la persona que viajó conmigo del club dijo que las cantidades no eran las acordadas.

“Por una cuestión del dinero no me pude quedar en el equipo, yo estaba saltando (de emoción), pero cuando llegué y no se firmó, salí de la habitación casi llorando. No fue por capacidad, sino más cuestiones económicas", detalló el ‘Choco’ Lozano, de 31 años, con Daniel Velasco.

Un año más tarde llegó la revancha para el ‘Choco’ Lozano y firmó con el Valencia Mestalla para hacer una gran carrera en España al pasar por equipos como CD Alcoyano, Tenerife, Barcelona B, Girona, Cádiz, Getafe y Almería, antes de volver al continente americano.

"Ya cuando estaba ahí (en Londres), yo creo que parece que habían hablado, tenía un representante, debían darle ahí dinero, cosas de dinero, negocio, no me metí a fondo, tenía 17 años, hacía lo que me decían. No sé exactamente lo que pasó, solo que estaba por firmar y no firmé”, agregó Lozano que hubiera coincidido con su compatriota Wilson Palacios y con el mexicano Giovani dos Santos.

¿Por qué eligió a Santos Laguna?

Sobre el porqué se decantó por la Liga MX como su próximo destino, el ‘Choco’ Lozano aseguró que “en Honduras se respeta mucho el futbol mexicano” y que en su infancia veía los partidos de Santos, equipo que además ha mostrado interés en él desde hace algún tiempo.

"Ya habíamos tenido algún acercamiento, creo que hace un año, escuché el interés, en aquel momento no se dio, pero llevo ya un par de años con ganas de regresar (América) y estar cerca de la familia, fue fundamental para tomar la decisión.

“También la historia, Juan Flores, Guillermo Flores, jugadores hondureños referentes aquí. Juan Flores fue entrenador mío en el Olimpia, recuerdo ver partidos de Santos, el 'Hachita' Ludueña, siempre me llamaba la atención, veía que era un equipo que compite bien, aquí estoy, con mucha alegría", expresó Anthony Lozano que con la selección de Honduras registra 13 goles en 51 partidos.