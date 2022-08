¡Baile! Chivas da la vuelta a Pumas y suma su tercera victoria al hilo

Chivas no bajó la intensidad para el completo y si no anotó el cuarto gol fue gracias a los reflejos de Alcalá, quien tapó un disparo a quemarropa de media vuelta de Ángel Zaldívar. Pumas intentó con lo que pudo, pero no fue suficiente. El Rebaño llegó a tres triunfos al hilo mientras que Pumas no ve la luz al final del túnel y se acaba el tiempo para Andrés Lillini.