    Liga MX

    Chivas tiene malas noticias con Hugo Camberos de cara a enfrentar a Tigres

    El Rebaño podría llegar todavía más lastimado para enfrentar a los felinos en los Cuartos de Final.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Chivas no contaría con Hugo Camberos y serían siete bajas ante Tigres

    Chivas de Guadalajara, equipo que quedó en segundo lugar de la tabla de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, enfrenta serios problemas de cara a su participación en la Fase Final del referido certamen.

    Chivas tendría la baja de Hugo Camberos para la ida de los Cuartos de Final ante Tigres, esto debido a que el elemento rojiblanco sufre de una sobrecarga muscular.

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    Gabriel Milito, director técnico de Chivas, y su cuerpo técnico, habrían decidido no arriesgar a Camberos, por lo que sería baja, en el mejor de los casos, para la ida ante Tigres en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

    A esto, Milito deberá sumar la baja de Dani Aguirre, por lesión, debido a problemas musculares, lo que en total, al menos para la ida frente a Tigres, Chivas tendría cinco bajas.

    'Tala' Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, 'Piojo' Alvarado y la 'Hormiga' González son baja debido a que ya están rumbo a concentrarse con la Selección Mexicana para la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26.

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