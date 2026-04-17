    Guadalajara

    Chivas tendrá dos bajas, Govea y Sepúlveda, para el partido ante Puebla de Jornada 15

    El Rebaño quiere sacudirse la goleada en el Volcán y no soltar el liderato.

    Por:Juan Regis
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    Video Chivas no contará con Govea y Sepúlveda para el juego ante Puebla de Jornada 15

    Chivas alista su defensa del liderato a tres fechas del final de la fase regular del Clausura 2026, pero lo hará con dos bajas para el juego del sábado ante Puebla.

    El Guadalajara viene de ser goleado por Tigres en el Volcán y Gabriel Milito comenzará a guardar ciertos elementos ante la inminente lista definitiva de la Selección Mexicana que contará con hasta cinco jugadores rojiblancos que no estarán para la Liguilla.

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    Por ello, Chivas no contará con Omar Govea y Ángel Sepúlveda, ambos aún lesionados que incluso tampoco estuvieron para el juego ante Tigres.

    El plan de Milito es no forzar la recuperación de sus jugadores pensando a largo plazo cuando el Rebaño no cuente ya con su delantero estelar y haya vacantes en el medio campo.

    Y es que e la próxima semana, Javier Aguirre podría dejar a Chivas sin Raúl 'Tala' Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González para arrancar la concentración mundialista de los jugadores de Liga MX.

    Chivas se encuentra en lo más alto del Clausura 2026 con 31 puntos, pero de perder o empatar en la recta final del torneo podría ser despojado hasta por cinco equipos que pelean el lugar más alto de cara a la Liguilla que no contará con plazas de Play-in.

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