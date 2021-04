A través de sus redes sociales es como se dio a conocer esta subasta, aunque no se precisó para qué será destinado lo que se recaude de las pujas que hagan los aficionados a través del portal Match Worn Shirt , que es donde se realiza esta venta.

Cabe resaltar que no están a la venta los jerseys de los porteros José Antonio Rodríguez ni Raúl Gudiño, además de que se hace hincapié a que algunas no fuera usadas como las de Oribe Peralta, Alejandro Mayorga o Carlos Cisneros, quienes no vieron acción en el partido.