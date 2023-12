Chivas respalda continuidad de Paunovic con la mente en refuerzos

Veljko Paunovic está seguro en Chivas para seguir su proyecto como técnico de cara al Clausura 2024 , es más no se dudó en ningún momento en cortar su era en el Guadalajara.

"Él llego con un contrato de dos años, en el tema no había ni por qué buscarle, le resta un año. La directiva analizó las formas, lo sucedido, errores que consideran en su último semestre, pero no hubo hasta cierto punto duda de si debería continuar o no, sí de lo que pueden mejorar y de lo que deben fortalecer al equipo".