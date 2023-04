Peso Pluma revela que pudo ser futbolista y José Juan Macías lo recuerda en fuerzas básicas

“Mi sueño siempre fue ser futbolista y caímos acá por obras del destino. Cuando iba en la prepa pues ya no le di por ahí. Jugué en básicas de Chivas ahí en Verde Valle, entrenaba con José Juan (Macías), pregúntale wey. Jugaba de volante derecho. Era correlón, pero me valía ver…, no iba a los entrenamientos y pues tú sabes que eso…”, contó Peso Pluma.