¡Error! Comisión de Árbitros acepta equivocación en penal para Chivas

La Comisión de Árbitros aceptó error del VAR en no marcar un penal a favor de Chivas en el partido ante Mazatlán del pasado viernes por la Jornada 7 del Clausura 2024 de la Liga MX .

"Después de la revisión de la Jornada 7 la Comisión de Árbitros ha definido que en el juego de Mazatlán vs. Guadalajara existió un error claro al no sancionar penal a favor del Club Guadalajara. En el minuto 61, un jugador de Guadalajara dentro del área penal con un balón controlado recibe una carga por detrás de un adversario que no compite por el balón provocando una falta.