José Juan Macías quiere ganarse un puesto en Chivas con humildad

"Hay prioridades en mi vida que quiero poner claras y una de ellas es ser feliz y creo que la encuentro acá. Mi etapa en Europa la voy a dejar a futura lo que venga, lo único que quiero es jugar, retomar mi nivel futbolísticas que no he tenido tiempo, tuve desgarres que no me dejaron entrenar en los últimos tres meses, vengo a ganarme un lugar".