“Me vería levantando un título con él, el hecho de todo lo que ha englobado y la posibilidad de venir, los que estamos en el plantel supondría una gran motivación. ¿A quién no le gustaría compartir cancha con un jugador tan emblemático para esta institución y para el futbol mexicano?

José Castillo ve a Chivas como “trampolín” hacia la Selección Mexicana y Europa

“A nivel individual en el corto y mediano plazo me encantaría tener buenas actuaciones que me catapulten a la Selección de México y por supuesto el día de mañana en un mediano y largo plazo me encantaría poder emigrar al extranjero, más concretamente a Europa”, indicó a Karina Herrera.