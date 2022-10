A Fernando Hierro le motiva la visión de Amaury en Chivas: "Si no, no hubiese venido"

“La grandeza de un club, que tiene su identidad y su modelo, otro club y otras posibilidades pues no me han despertado el interés y este club sí por lo que me ha explicado Amaury, si no no hubiese venido, y nos asemejamos mucho en la visión que tiene Amaury y la que tengo yo”, comentó en entrevista con Marc Crosas, de TUDN.