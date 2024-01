Fernando Gago , director técnico de Chivas , se estrenó con un empate en casa frente a Santos Laguna en el primer partido de su equipo en el Clausura 2024 de la Liga MX y no eludió el tema de los refuerzos.

“Con el tema de los refuerzos, hasta que no entrenen conmigo no lo puedo hablar, no lo puedo decir. Sí que sé que van a hacerse estudios y el día o martes inician a entrenarse con nosotros”, dijo Fernando Gago sobre Chicharito y Cowell.