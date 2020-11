Chivas enfrentará a otro equipo de los llamados grandes en Cuartos de Final

Las Chivas volverán a jugar unos Cuartos de Final en la Liga MX después de cinco torneos de ausencia y cuando aún esperan conocer a su rival lo único cierto es que será otro de los equipos llamados grandes: Pumas, América o Cruz Azul.

Con dos duelos pendientes en esta fase de repechaje, el Tigres vs. Toluca y el Monterrey vs. Puebla, estos son los posibles escenarios para la definición de los duelos en la siguiente fase.

Si los equipos regios validan su condición de favoritos y eliminan a los Diablos Rojos y a La Franja, el Rebaño Sagrado, que terminó séptimo en la Fase Regular del Guard1anes 2020, enfrentaría a los Pumas, que terminaron segundos. Las otras series serían León vs. Pachuca, América vs. Tigres , y Cruz Azul vs. Monterrey.

En el extremo contrario, si ambos equipos regios son eliminados, el rival de las Chivas sería Cruz Azul. Las otras series serían León vs. Puebla, Pumas vs. Toluca y América vs. Pachuca.

Si sólo uno de los equipos regios avanza a los Cuartos de Final, en automático el rival del equipo rojiblanco sería el América.

Si avanza Monterrey, pero Tigres es eliminado, las series serían León vs. Toluca, Pumas vs. Pachuca, América vs. Chivas y Cruz Azul vs. Rayados.

En el caso opuesto, si avanza Tigres, pero Monterrey es eliminado las series serían León vs. Puebla, Pumas vs. Pachuca, América vs. Chivas y Cruz Azul vs. Tigres.

El Rebaño Sagrado no juega unos Cuartos de Final desde el Clausura 2017 y pase lo que pase su siguiente rival no luce como un compromiso sencillo.