Veljko Paunovic dejó de ser el director técnico de Chivas de manera oficial este viernes de cara al Clausura 2024 de la Liga MX y de acuerdo a Erick López en Línea de 4 para TUDN , hubo varios factores para determinar su salida, tres de ellos claves para no mantener su continuidad.

Cuando la directiva se da cuenta que Veljko no está convencido, tiene unas ideas distintas, pretende otras cosas y no va por el mismo rumbo, ahí se rompe la relación. Cuando no piensan en las mismas situaciones de cara al 2024 el resultado fue la separación.