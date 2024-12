Chivas ha dejado de ser el equipo en el que los futbolistas mexicanos aspiraban a vestir sus colores algún día; su mística se ha perdido y ello es debido a la falta de títulos, pues no gana un título de Liga MX desde el Clausura 2017 .

En 2024, año en el que Chicharito volvió al Rebaño entre reflectores , pero con poca luz, no logró siquiera llegar a una Final; en el Clausura 2024 alcanzó las Semifinales, donde fue eliminado por América; y en el Apertura 2024 Atlas lo echó en Play-In.

“Antes, los jugadores, los técnicos, todos querían llegar a Chivas. Y hoy… no sabes cuántos técnicos me decían pásame el teléfono de Néstor de la Torre, pásame el teléfono de Jorge Vergara… porque querían estar, era una vitrina, era un orgullo.

Ante ello, Carlos Reinoso, símbolo del América, indicó que “ algo está pasando en Chivas que no pasaba antes”, a lo que Marco Cancino respondió de inmediato: “ Ya no es tan seductor”, pues además de aspectos futbolísticos, también hay factores económicos que ya no convencen tan fácil al jugador.