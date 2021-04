Son 18 unidades a disputar, Chivas está a un punto de meterse en zona de Repechaje y a nueve de entrar directo a la Liguilla. Las matemáticas no son nada favorables, pero si el cuadro tapatío no logra, de menos, obtener tres victorias, no será fácil soñar con la Fiesta Grande. El torneo pasado el 12 logró 20 puntos para clasificar.