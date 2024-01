Calendario de partidos de Chicharito: debut, clásicos y juegos destacados

Chicharito con Chivas a nivel internacional

Tijuana vs. Chivas, Liga MX, 26 de enero en el Estadio Caliente (posible debut)

Chivas vs. Toluca, Liga MX, 30 de enero en el Estadio Akron (posible debut)

Atlético de San Luis vs. Chivas, Liga MX, 4 de febrero en el Estadio Alfonso Lastras (posible debut)

Forge FC vs. Chivas, Concacaf Champions Cup, 7 de febrero en el Tim Hortons Field

Chivas vs. FC Juárez, Liga MX, 10 de febrero en el Estadio Akron (posible debut)

Chivas vs. Forge FC, Concacaf Champions Cup, 13 de febrero en el Estadio Akron

Chivas vs. Pumas, Liga MX, 24 de febrero en el Estadio Akron

Cruz Azul vs. Chivas, Liga MX, 2 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes (posible debut)

Chivas vs. León, Liga MX, 9 de marzo en el Estadio Akron (ante Andrés Guardado)

Chivas vs. América, Liga MX, 16 de marzo en el Estadio Akron

Monterrey vs. Chivas, Liga MX, 30 de marzo en el Estadio BBVA

Atlas vs. Chivas, Liga MX, 27 de abril en el Estadio Jalisco