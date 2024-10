"Sobre lo de Europa, mi mente está 100 por ciento aquí en Pumas, quiero hacer historia aquí y mi mente no está en otro lado más que en Pumas.

"Mi objetivo ahorita es Pumas, levantar un título con Pumas, es lo único que tengo en mente y cada mañana me levanto con ese objetivo muy presente, lo traigo tatuado dentro de mí y vamos a luchar por hacerlo realidad", sentenció Chino Huerta en rueda de prensa previo al juego de este sábado en Ciudad Universitaria.

El goleador de Pumas aclaró que si bien aún no llega a explotar todo su potencial, la buena racha del club se debe también a sus compañeros.

"Sería muy difícil ponerme el techo (de su nivel), el enfoque y trabajo día a día me ha permitido estar en un buen nivel, además mis compañeros me hacen jugar muy bien, no estuve en el partido ante Monterrey el equipo lució, eso te habla de la calidad del grupo".