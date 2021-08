"Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia, pero sé que no estuvo bien mi reacción, de verdad, perdón. Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen. Lo estamos dando todo, pero no ha sido suficiente... Créanme que por 'falta de huevos' no ha sido.