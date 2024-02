Chicharito se conmueve en su regreso: "Hoy me volví a sentir futbolista"

"Desde que me dijeron que iba a hablar, tratando de encontrar las palabras, estoy 'así', una persona cercana me mandó fotos de la operación, estoy feliz, es un momento gratificante, momentos duros, solitarios, pero hacerlo mejor en casa, ganándole a uno de los clubes más importantes.

"Desde que se supo que había oportunidad que regresara, la palabra 'gracias' se queda corta con esta gente, estoy plenamente comprometido con todos, con todos los chivahermanos en el mundo, estoy conmovido, feliz, más allá de que sabía que este momento iba a llegar, hoy me volví a sentir futbolista, eso no tiene palabras", dijo Chicharito en un momento emotivo y en el que le costó hablar.

Javier Hernández refirió que no está para jugar los 90 minutos, aunque físicamente, ya tiene el alta médica, por lo que pudo tener minutos ante Pumas. Señaló que lo tomará con calma e irá progresando con el paso de las semanas, si bien no dio un tiempo aproximado en el que podrá estar a plenitud con el ritmo de juego.

"Lo del tiempo de regreso, voy a ser claro: veremos, depende de los factores, puede durar más de lo que pensamos o menos. Creo que la soledad no necesariamente es algo negativo, le huímos y es enriquecedor, ahí te conoces, creas, decides a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, tomas las decisiones a tomar, si te rindes, continúas, perseveras. Casi no he estado solo, pero esa palabra 'soledad' mucha gente le tiene temor, puedes estar contento y vas a traer a mucha gente para luego seguir creciendo".