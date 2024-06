Chicharito responde a críticos por streamings: "Mi prioridad es Chivas"

"¿En qué cabeza cabe que verdad sigan creyendo que esto es distracción? Estoy en mi casa, puedo estar echado viendo televisión, un partido de futbol, una película, ¿creen esto me vaya a distraer, creen que mostrarme, jugar, tener este proyecto (Kings League), de verdad me va a desconcentrar de mi entrenamiento en Chivas?".

"Me llega a conectar con muchísima más gente que le interesa mi vida y sirve como ejercicio para mostrarme, esto me nutre, me da más energía, más ganas de poder ir a entrenar, de partirme la madre, a seguir disfrutando la vida y que el día de mañana siempre tenemos un día menos, no un día más".

CHICHARITO AFIRMA QUE CHIVAS ES SU PRIORIDAD

"Mi prioridad es Chivas y será siempre Chivas como fue el LA Galaxy. No necesito que me quieran, acepten, nada, pero no sean mentes cerradas. De nada va a servir que critiques, que vengas, que chingues y que creas que porque me vengo a sentar y me pongo a jugar por tres o cuatro horas vaya a afectar jugar futbol".