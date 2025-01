¿Chicharito debe irse de Chivas si no rinde? Faitelson responde con dureza

La estadía de Javier ‘Chicharito’ Hernández en Chivas comienza a ser cuestionada luego de un 2024 decepcionante en lo que fue su regreso al club tras más de 10 años en el extranjero entre el futbol de Europa y la MLS.

Fue previo al partido que Andrés Vaca y David Faitelson pusieron en duda su continuidad, pues en el caso del primero, si no rinde este semestre deberá irse a otro club.

“Yo creo que Chicharito todavía podría jugar en el futbol profesional, sí tendría que irse de Chivas. A ver, el Guadalajara no es el Mazatlán, dicho con todo respeto, no es el Puebla; es el Guadalajara, es un equipo grande de nuestro país, no puede estar teniendo a alguien en sus filas, en su plantel solamente por ser un histórico.

“Histórico más bien por su traspaso porque a nivel histórico en los campeonatos no consiguió nada con el Guadalajara pero yo creo que a pesar de que no haga un buen torneo no se debe retirar”, indicó Andrés Vaca en Futbol Central de TUDN.

David Faitelson fue más drástico e incluso dejó entrever que si Chicharito no cumple con las expectativas, el retiro debe ser el escenario en el que debe comenzar a verse a corto plazo.

“ Chicharito se está jugando en estos meses prácticamente su continuidad dentro del futbol. Ya es un jugador veterano, salió de una lesión, ha perdido velocidad.

“Es un futbolista que para mí no le sobran demasiado recursos, no es un Raúl Jiménez, no es un futbolista muy completo. Siempre basó eso en el oportunismo, en la velocidad.

“Si él no responde esta temporada, adiós hombre, ¿a dónde lo quieres mandar; a Puebla, San Luis?”, lanzó Faitelson a Andrés Vaca, quien le respondió: “Pero estoy seguro que este Chícharo podría jugar en el Puebla o San Luis”.

“O sea robar, como dicen entre comillas”, remató David Faitelson en un dinámica de TUDN a contrarreloj bajo sus propios argumentos sobre el futuro futbolístico de Chicharito en Chivas.