"¿Te duele? ¿No te duele mucho? ¿Qué es lo que te duele? Que no puedes jugar que no vas a estar, ¿Qué es lo que te duele? Tranquilo papi, ¿Qué es lo que te duele? tranquilo yo sé ¿Y? ¿Cuál es la prisa?".

"Yo lloré mucho y me disté ánimo, igualito que tú. Nada más identifica, yo siempre trato de identificarlo y no le tenemos miedo a estás lesiones, por eso bajé por ti".

"Y te pregunto porque recuerda que tú vas a sentir lo que sientes y lo lloramos, pero cuando empiezas a identificar algo, hasta el que tienes te tranquiliza un poco. ¿Te duele o está duro? Si te molesta, ahorita no va a ser preciso. Tranquilo, por eso yo habló mucho y no me para la boca y así es como lidio con esto, si quieres llorar, llora no pasa nada".