'Chaco' Giménez se siente listo para dirigir y ya eligió a su cuerpo técnico

"Sí me siento listo para dirigir, incluso ya tengo listo mi cuerpo técnico. Ha habido ya algunas oportunidades pero no se ha dado por distintos factores", indicó.

"A Enrique Meza, le aprendí mucho, pero también a Pako Ayestarán, era 'enojón' pero a la vez te mostraba su cariño (risas), y también me identifico con Pedro Caixinha, no tuve la oportunidad de que me dirigiera pero me abrió la puertas (de sus entrenamientos) en algunas ocasiones", agregó en entrevista con Miguel Cámara por Instalive.