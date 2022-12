César Montes reconoce que se va de Rayados con "sentimientos encontrados"

“Mi esposa me preguntaba ‘¿estás triste?’ y no triste sino con sentimientos encontrados de estar en la ciudad 8 años y medio, lograr grandes cosas, conocer grandes personas que me ayudaron a salir adelante y poder lograr mi objetivo. Es un sentimiento de nostalgia de tantos años y aquí también formé mi familia, un legado”, expresó el defensa de 25 años.