César Montes aguarda su partida a Europa, sabe que hay interés

César Montes tiene un objetivo pendiente y no piensa dejar de perseguirlo . El defensa del Monterrey está consciente de que su partida al futbol europeo es posible, pues sabe que hay equipo que han preguntado por sus servicios ; sin embargo, entiende que la contingencia por la pandemia de COVID-19 puede complicar alguna negociación, no obstante, mantiene su cabeza en el presente y sabe que con trabajo es como las oportunidades llegarán.

“Nunca he escondido mi objetivo, mi sueño de ir a Europa, el tema de pandemia se puede complicar un poco, pero se que ha habido equipos que nos han llamado, eso quiere decir que hay interés, es buena señal que se fijen en el trabajo que lo valoren, a mi no me corresponde más que trabajar, no está en standby es uno de mis objetivos, ahora pienso en ganar el día sábado y entregar lo mejor”, dijo en conferencia de prensa.