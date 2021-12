César Montes ve a Rayados con "vasto plantel" para la pretemporada

"Tenemos un plantel bastante completo, pero eso ya no depende de mí, depende de la directiva y el cuerpo técnico si llega o no llega un refuerzo. El video que subí a redes sociales fue simplemente una broma, no fue para faltarle el respeto a nadie, ni a la afición, sé que los fans son lo más importante", concluyó.