Celso Ortiz elogió a Víctor Manuel Vucetich: "Nos vino como anillo al dedo"

"Yo me conozco también en la cancha y soy caliente, muchas veces hago cosas que no debiera, uno capaz en frío dice 'no, porqué hizo esto', pero hay que estar en los zapatos de uno, si bien estuvo mal pero también de caballeros reconocer los errores, el grupo está con él apoyándolo al máximo, fue una equivocación y eso lo va a ayudar a madurar y a crecer", aseveró.