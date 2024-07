"Desearle lo mejor, un gran amigo, hemos compartido muchas cosas, me brindó su amistad así que ojalá que le vaya bien en donde le toque y que sea feliz", indicó Rotondi en zona mixta.

"Sí, se sufrió, pero creo que en el primer tiempo fuimos muy superiores, casi no pasaron de la media cancha, si hubiéramos arrancado ganando hubiera sido distinto no pudimos concretar y después luchamos hasta el final y pudimos sacar el resultado", mencionó el argentino.

Asismismo, el futbolista habló sobre su reciente renovación con Cruz Azul donde destacó que no veía la hora en ampliar su estadía con el cuadro de la Máquina.

" Me siento muy feliz, estoy muy contento con la institución, con el cuerpo técnico y con toda la gente del club, y con el cariño que me transmite la gente no veía la hora de renovar y espero continuar muchos años más", declaró Rotondi.