Reinoso elogia al 'Pollo' Briseño: "Con jugadores como él, México sería campeón del mundo"

“A lo mejor sé mis deficiencias y debilidades, y tengo mis fortalezas, pero si no compenso todo lo que dijo el Maestro con trabajo, esfuerzo y dedicación, no me alcanzaría porque evidentemente no soy el tipo más talentoso para jugar al futbol, pero he trabajado a lo largo de mi vida y me voy reinventando. He cuidado mi profesión, el futbol, he tratado mantenerme bien físicamente, mentalmente y es como yo puedo seguir compitiendo en la actualidad”, externó el defensa de Chivas.