“Me hablaron de Nacional de Peñarol y de River Plate de Argentina. Yo lo que quería era salir de Chile; no había la difusión que hay ahora, el futbolista se conocía por periódico o lo que decía la radio”.

Finalmente, Carlos Reinoso habló de la pandemia por Covid que se vive en el mundo entero, la preocupación que genera y hasta el aburrimiento que tiene por no poder ver futbol.

“Esta terrible epidemia nos tiene a todos muy preocupados y muy nerviosos. Ahora con el receso, yo no sé cómo la gente vive sin deporte, yo me estoy ahogando y me estoy muriendo aquí en mi casa”.