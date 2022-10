Cardozo asegura que ve más con suerte de campeón a Toluca que a Pachuca

"Mi humilde opinión es que un Mundial para mí lo tiene que jugar un jugador que sepa que no hay día de mañana. Jiménez es el segundo delantero que más me gusta a mí, seguramente no está pasando por un buen momento, pero esperemos que llegue en un muy buen nivel. Quien terminó jugando fue Henry (Martín)", aceptó el exentrenador de las Chivas.