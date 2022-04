Matheus Dória asegura que su proceso de naturalización como mexicano está por concluir

"El estilo de juego no lo inventó Almada. En todo el mundo los equipos juegan presionando. Es algo de la intensidad, de presionar duramente, mucho tiempo hacíamos esto, así como lo hace el Barcelona de Ronaldinho y demás. En un juego más pensado, asociativo, más calmado y demás, no nos fue bien porque no tenemos las características. Tener ese planteamiento de juego no es el nuestro, el nuestro es la intensidad, es meterse de cabeza y demás. El mister entendió que así jugamos mejor. La confianza regresó por medio de los resultados y así vamos a seguir”, señaló.