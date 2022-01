Jesús Molina lo tiene claro: “Chivas no es para todos, es un equipo diferente”

" Chivas no es para todos, es un equipo diferente. El entorno es negativo porque cuando las cosas nos salen bien, la crítica está a full, estamos en el ojo del huracán, entonces eso implica ser más profesional, más comprometido, el talento no basta, si no lo pules y lo pones al servicio del equipo, en Chivas no va a funcionar", sentenció en entrevista con TUDN.