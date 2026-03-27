Liga MX Canteranos mexicanos del León jugarán prestigioso torneo con el Ajax Dos jugadores del equipo esmeralda tendrán la oportunidad de enfrentar a grandes clubes.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Futbolistas mexicanos jugarán con el Ajax un prestigioso torneo internacional

Los c anteranos del club León Santiago Cisneros y Alan Hernández disputarán con el Ajax de Países Bajos un prestigioso torneo internacional juvenil en busca de ganar experiencia y elevar su nivel jugando a nivel europeo.

El equipo esmeralda dio a conocer la participación de sus canteranos quienes se integran al club de Ámsterdam gracias a un convenio de trabajo que tienen los neerlandeses con el Grupo Pachuca.

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¿Qué es la Olympia Future Cup donde jugarán los mexicanos?

Se trata de un torneo internacional de gran prestigio en el que participan los mayores talentos del mundo de la categoría Sub-17. Este torneo se disputará el 4, 5 y 6 de abril del presente año en el complejo deportivo de Toekomst.

¿Qué equipos participan en la Olympia Future Cup?

Serán ocho los equipos que participarán en esta edición: El anfitrión Ajax, Anderlecht de Bélgica, Real Madrid de España, Paris Saint-Germain de Francia, Bayer 04 Leverkusen de Alemania, Sporting de Portugal, Olympique Lyon de Francia y Future United.

Este último es un equipo compuesto por talentos de los clubes internacionales que tienen convenio con el Ajax y en este sentido sería en donde participarían los dos jugadores mexicanos.