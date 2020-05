Caixinha: “Si Cabecita va a Europa no será la estrella del grupo”

El exentrenador de Cruz Azul , Pedro Caixinha , señaló a TUDN qué aspectos debe mejorar Jonathan Rodríguez antes de pensar en volver a Europa, donde ahora no tiene ofertas.

“Hay otras cosas que tiene que mejorar, porque si vas a Europa eres uno más, no vas a ser la estrella del grupo; por ejemplo, si te vas a Italia como sale la nota, no vas a ser la estrella del grupo, no van a correr para ti los demás. Hay que hacer una labor conjunta y colectiva para que el talento individual se pueda expresar mejor”.