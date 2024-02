En entrevista en el canal de Chivas en Youtube en el programa 'We Goat You' , el delantero señaló que sus compañeros lo han hecho bien recibido, a pesar de la barrera del idioma.

"Me da algo que hacer aquí cuando tenga mis clases de español, algo que me tiene preocupado y hablar con mis compañeros siempre es divertido, hacen un montón de preguntas. Creo que mi frase favorita es '¿Cómo se dice?, porque tengo que preguntar que significa todo o qué es exactamente esa palabra. Estoy mejorando, no estoy cerca de donde necesito estar, pero está bien".

"Eso no estaba planeado del todo, él solo dijo (Pocho)... no recuerdo honestamente, pero algo así como caballo, sabía de lo que estaba hablando y simplemente me subí y lo hicimos, fue muy divertido, me alegro que haya funcionado".