Bruno Valdez responde a las críticas: "Se pasan de lo que uno hace en la cancha"

“Exageradas no (las críticas), porque la gente te exige siempre al 100 por ciento a conseguir el título que es lo más importante. Un solo jugador no puede conseguir eso, tampoco hay ningún jugador que no cometa errores, lo importante es seguir jugando y la verdad es que me aguanté las críticas de toda la gente, pero sabía que podían opinar sin poder decir nada”, dijo a Gibrán Araige para TUDN.