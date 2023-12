“Fue Tigres el primero que me llamó y se contactó conmigo después de esto todo fue rumor y cuando se contactaron conmigo no lo dudé ni un segundo, así que muy contento y muy feliz de estar acá”, dijo Brunetta a los medios de comunicación.

“Vengo a sumar donde me toque, con jugadores que compiten al máximo y me tengo que poner a la altura de ellos, nada, de donde me toque voy a tratar de sumar y aportar un poco lo que hice en Santos, así que muy contento” dijo el jugador.