Brian Rodríguez dijo que dará lo mejor en el América: "La garra charrúa siempre estará"

"Como te dije antes, mucha confianza, el América demostró que sí tenía mucha confianza en mí, el cuerpo técnico, la gente también fue muy importante, el querer mío, ya si el jugador no quiere, cambian las cosas, yo quería estar acá, estoy orgulloso de estar acá. He visto bien al equipo, pero nada, poder llegar al equipo, entrenar con el grupo, sé que hay una competencia muy grande, pero vengo a poner mi granito de arena, dar lo mejor doonde me toque, estar en el equipo o no, ser positivo siempre", agregó.