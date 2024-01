Publicado el mar, 9 ene - 09:10 AM CST. Actualizado el mar, 9 ene - 09:10 AM CST.

Cristian ‘Chicote’ Calderón ve su llegada al América como “una nueva vida”, sobre todo por todos los problemas extracancha que sufrió en su paso por Chivas, por lo que no desperdiciará “la mejor oportunidad” de su vida y trabajará para cambiar todas las críticas por buenos comentarios con sus actuaciones en las Águilas.

Al borde las lágrimas, Chicote destacó el apoyo que ha tenido de su familia en entrevista exclusiva con Julio Ibáñez, de TUDN. “He tenido muchos problemas, en los últimos años la única que ha estado conmigo es mi esposa. Me da mucha nostalgia porque viví tantas cosas que cuando llegué con ella me cambió mi vida, mis hijos me cambiaron la vida y hoy todo es para ellos, por eso estoy aquí”.

El lateral de 26 años explicó el porqué decidió fichar con América pese a su pasado en el acérrimo rival: “Le dije (a su esposa) voy a tomar el reto porque es uno grande y mucho se ha hablado mal de mí, pero quiero que este año sea nuevo, una nueva vida, un reto cabrón.

“ Así como en los últimos años y meses se habló desmadre y medio sobre mí, hoy vine con la ilusión de que se hable para bien. Mi compromiso con el club, se lo dije al presi, al director deportivo, al profe, lo van a ver ellos, no lo diré con palabras, ellos lo verán en los entrenamientos. Todo lo que he vivido me ha servido para reflexionar y para aprender de los errores que cometí, prefiero no decir más, sino hablar dentro del campo”, sentenció un consternado Cristian Calderón.

Chicote recuerda su infancia… ¿vinculada al América?

El defensa compartió una anécdota con uno de sus mejores amigos de la niñez y dio a entender que las Águilas estuvieron presentes desde ese entonces, aunque prometió que más adelante revelará dicha historia con detalles.

“Es muy rápido para decirlo, tal vez esta entrevista la verán mis amigos y ellos saben lo que yo les decía de niños y lo que yo viví de niño, tengo contacto con dos o tres amigos de mi infancia, a uno le he ayudado bastante y me ha ayudado bastante, antes de llegar acá me puso en mensaje que dije tiene razón. Nunca pensé que fuera recordar esos momentos que vivíamos, platicábamos y cuando me lo puso dije ‘sí es cierto’, ya llegará el momento de poderlo decir, él sabe lo que yo siento el llegar acá”, mencionó.