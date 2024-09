El técnico Beñat San José tiene una peculiaridad en el día a día de los entrenamientos de Atlas , y es que no permite que nadie observe las prácticas del primer equipo de los Rojinegros , ni los miembros de las divisiones inferiores.

En muchos equipos se permite que los juveniles presencien los entrenamientos de los mayores, esto para que se den cuenta cómo es el trabajo en esas instancias. Nuestro compañero de TUDN , Francisco Arredondo , nos habló sobre este tema en particular.

Ante el cuestionamiento del porqué no otorga el acceso, Francisco Arredondo, señaló que no le gusta que lo vean, por lo que los entrenadores de las fuerzas básicas no tienen conocimiento del trabajo diario del primer equipo.