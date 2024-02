Beñat San José, director técnico del Atlas, mostró su preocupación por la lesión de Eduardo 'Mudo' Aguirre en el partido ante Santos Laguna de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Aguirre anotó el primer gol de este encuentro y, en la misma jugada, recibió un impacto en los tachones por parte del portero Carlos Acevedo.

Al respecto, Beñat San José no quiso polemizar respecto al trabajo arbitral aunque, eso sí, dejó en claro que por parte del Atlas, se pensaba que podía haber alguna clase de sanción por la jugada.

"La entrada sí, todos pensábamos que iban a sancionar, fue muy fuerte, es lo que pensábamos, ahí está el árbitro y el VAR, hay que callar y seguir, pero me frustra por Edu, ha sido impactante la verdad, pero no voy a entrar a juzgar a los colegiados".

En el mismo tema, San José se dijo consternado por la acción y consideró que lo sucedido luce "bastante grave", además de dedicar el triunfo ante Santos Laguna al propio 'Mudo'.

"Lalo va al hospital, fue una tremenda entrada, al arquero se le pueden ver los tacos de los botines, le cortó la pierna tremendamente, increíble que lo perdamos así, pero a ciencia cierta no sabemos cuánto tiempo estará fuera, desde aquí dedicarle a Edu la victoria, está haciendo un gran trabajo y es una lástima que haya sufrido esa entrada, prefiero no mencionarlo, le cortaron la pierna literal, veremos mañana cuánto tiempo, ya es bastante grave".

A pesar de lo que sucedió, Beñat San José descartó que Carlos Acevedo lesionara a Eduardo Aguirre de forma intencional.

"Lo de Acevedo, no, no quiero pensar que ha querido hacer eso, es un gran profesional, es una gran persona y para nada, en ese sentido, jamás voy a pensar eso, lo ha hecho sin querer, pero ha sido impactante, y estamos apenados por Edu Aguirre y cómo estaba, lo prefiero dejar ahí".